Castrovilli, maturità rara: ogni partita, una conferma

Il Corriere dello Sport si concentra brevemente anche su Gaetano Castrovilli, tra i migliori anche ieri contro la Sampdoria:

Ogni partita, una conferma. Castrovilli si impone ancora nella partita contro la Sampdoria per dinamismo e idee. Le partite in Serie A sono solo 5, ma il ragazzo dimostra una maturità rara che lo mette in evidenza come sempre tra i migliori in campo. Strappa applausi subito in avvio di gara e così fino alla fine. Ha soffiato il posto a Benassi e fare il procedimento contrario sarà alquanto complicato.