Castrovilli lavora senza sosta: l’imminente matrimonio scaccia il cattivo umore

La strada è lunga, ma non ci sono solo sacrifici nel calendario del numero 10

Un anno fa era Lorenzo Pellegrini ad infortunarsi, in maniera molto meno grave, e a dover rinunciare all'Europeo, lasciando spazio nella rosa di Mancini a Gaetano Castrovilli, campione d'Europa quasi all'improvviso. Oggi invece il mondo della Nazionale e del numero 10 viola è all'ingiù: gli azzurri sono fuori dal Mondiale e hanno perso la Finalissima contro l'Argentina, il centrocampista è alle prese con la rottura del legamento crociato, del collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tutto saltato, in soldoni. L'intervento è riuscito, adesso c'è solo da contare i giorni. Serve pazienza, fino all'inizio del 2023, e c'è tutto il tempo per condividere tutte le sensazioni attraverso i social. Piscina, cyclette, pesi, lavori sulla stabilità a corpo libero, equilibrio. Chi lo segue si dice stupito dai progressi mostrati finora, e forse il merito è del buon umore per via dell'approssimarsi del matrimonio con Rachele, il 17 giugno. Lo scrive il Corriere Fiorentino.