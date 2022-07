Castrovilli, l’atteggiamento è positivo: a Moena assorbe l’energia dei compagni

Castrovilli corre veloce verso il recupero: non c'è voglia di affrettare i tempi, ma il n° 10 è "dentro" la Fiorentina

Dopo il viaggio di nozze alle Maldive con la sua Rachele, Gaetano Castrovilli è salito a sorpresa nel ritiro di Moena per continuare il percorso riabilitativo dopo l'infortunio al ginocchio. Il centrocampista - scrive il Corriere Fiorentino - è stato seguito da un fisioterapista anche durante le vacanze estive e Vincenzo Italiano ha deciso di renderlo partecipe senza lasciarlo a lavorare in solitaria a Firenze. Il n° 10 sembra assorbire energia dai suoi compagni di squadra e vederlo lavorare sul campo sussidiario con la palla medica dà la misura della sua voglia di tornare. Dal versante viola non c'è nessuna intenzione di affrettare i tempi, ma l'atteggiamento di Castrovilli è positivo e racconta bene quello che è il momento viola.