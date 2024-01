Castrovilli in campo a febbraio, ma rischia di fare come Benassi

Il Corriere Fiorentino si chiede quale sarà il futuro di Gaetano Castrovilli. Il primo febbraio le liste potranno essere aggiornate ma resta il dubbio se Castrovilli tornerà a farne parte. Dipenderà da quanti acquisti e cessioni farà la Fiorentina: di posti liberi, al momento, ce ne sono due. Con il mercato appena iniziato, la decisione non è stata presa ma al centrocampista servirà comunque tempo per tornare a giocare (febbraio?). In quel reparto la coperta non è lunghissima e alla lunga Castrovilli potrebbe essere utile anche se fuori dal progetto. In questi mesi ha fatto lavoro di riabilitazione ed ora si allena anche sul campo con un preparatore. Resta il dilemma sul contratto visto che società ed entourage non si sono aggiornati, per parlare di un rinnovo ora difficile da immaginare. Il futuro insomma sembra ormai segnato, c’è solo da capire se — come accaduto per Benassi — rientrerà in gruppo da fuori rosa o da giocatore viola a tutti gli effetti.