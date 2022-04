Castrovilli, il talismano della Fiorentina. Marcia in più con la mental coach

Italiano con lui in campo dal primo minuto ha vinto cinque delle ultime otto partite. E la sua media voto è salita a 6,25

Niente più musica e danza. Gaetano Castrovilli - si legge su La Gazzetta dello Sport - ha in testa solo il calcio e il sogno Europa con la sua Fiorentina. Ha ritrovato spazio, pure buone prestazioni. Questione di testa, perché sulla tecnica non c’erano dubbi. Il numero 10 viola ha iniziato a lavorare con una mental coach, la stessa che ha aiutato Marcell Jacobs: "Con Gaetano ci siamo concentrati sull’autoconsapevolezza, gestire le proprie risorse nel migliore dei modi". Soprattutto in questo intenso finale di stagione. Il centrocampista è tornato titolare: sempre in campo dal 1’ nelle ultime otto gare. Prima ne aveva saltate sette per infortunio, due volte tenuto in panchina, poi qualche spezzone di gara. Adesso comanda e lotta in mezzo al campo.