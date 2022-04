Bucciantini: “Se migliori Castrovilli e Nico, i viola diventano uno squadrone”

Il noto giornalista Marco Bucciantini, è intervenuto per parlare del lavoro di Italiano e della crescita dei giocatori in rosa

Il giornalista Marco Bucciantini , durante l'intervento al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di molti temi legati alla Fiorentina. Ha iniziato parlando del lavoro di Vincenzo Italiano : "Ha esaltato molti calciatori in questa Fiorentina. L'anno scorso Duncan, Sottil e Saponara non erano nemmeno riserve, mentre quest'anno stanno dando un grande contributo alla squadra".

Poi sulla crescita di Igor : "È un centrale perfetto per giocare con la difesa alta, perché è molto veloce e ha anche un buon piede per impostare il gioco".

Ha proseguito parlando del momento di Nico Gonzalez: "Non è mai stato bloccato, è in in ebollizione continua. A me piace. Se migliora nell'ultima scelta, diventa un calciatore di un altro livello, tra i 5/6 più forti della Serie A senza esagerare".