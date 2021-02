Castrovilli il grande escluso con lo Spezia, per Kokorin una dieta ad hoc

Dopo la prova sottotono di Genova, Gaetano Castrovilli potrebbe a sorpresa finire in panchina per il match di stasera contro lo Spezia. Il n° 10 sarà il grande escluso oggi, visto il periodo poco positivo, la buona prova di Pulgar a Marassi e il contemporaneo rientro di Amrabat dalla squalifica. Accanto a lui ci sarà ancora Sasha Kokorin: come scrive La Nazione, nonostante l’ottimismo fatto filtrare dalla Fiorentina, Prandelli ha dichiarato come il russo sia incappato in un infortunio muscolare con l’Inter. Anche per il russo sarà panchina, visto che oltretutto è gravato da una forma fisica non troppo brillante e che lo staff medico ha creato una dieta specifica per aiutarlo.

La probabile formazione della Fiorentina