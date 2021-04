Castrovilli, ecco due buoni motivi per essere protagonista

Ci sarà anche Gaetano Castrovilli fra gli aspiranti protagonisti di questo cruciale Fiorentina-Juventus. È Repubblica a parlarne questa mattina, chiarendo come per il talento del centrocampo sia una partita da non sbagliare. Era presente nello...

Ci sarà anche Gaetano Castrovilli fra gli aspiranti protagonisti di questo cruciale Fiorentina-Juventus. È Repubblica a parlarne questa mattina, chiarendo come per il talento del centrocampo sia una partita da non sbagliare. Era presente nello 0-3 dell'andata, oggi - un girone dopo - ha l'occasione di tornare titolare per la squalifica di Bonaventura e provare a dare un senso alla sua stagione. Inutile negarlo: ci si sarebbe aspettati qualcosa di più da lui in una stagione (va detto) difficile per tutti. E all'orizzonte c'è la maglia azzurra: il quotidiano ricorda come il centrocampista sia stato convocato da Mancini nell'ultima finestra ma non sia mai sceso in campo. Insomma, la strada verso gli Europei passa anche da questo rush finale. 28 presenze, 5 gol e 3 assist non sono un grande bottino, specie se pensiamo che 4 di questi sigilli sono arrivati nelle prime 5 giornate.