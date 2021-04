Fiorentina, bivio salvezza. La tensione sale alle stelle

Dopo la visita poco amichevole degli ultras al Centro Sportivo, alla Fiorentina servono i tre punti. Anche alla Juve, per non perdere il treno Champions

Due squadre piene di problemi costrette a vincere, una per evitare l'ingorgo salvezza e l'altra per i guai dalla relativa mancata partecipazione alla Champions. Fiorentina e Juventus arrivano con tantissima tensione al match di oggi e, come scrive La Nazione, quella dei viola è sicuramente aumentata dopo che un gruppo sostanzioso di tifosi si è presentato al centro sportivo per sensibilizzare i giocatori attraverso striscioni e slogan.