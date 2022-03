Castrovilli è tornato. E la Fiorentina medita sul rinnovo

Le ultime sul contratto del centrocampista

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si sofferma su Gaetano Castrovilli e la sua situazione in Viola. Campione d'Europa con la Nazionale, sembrava che la nuova stagione potesse essere quella della svolta per il centrocampista Viola. Purtroppo, non è stato così, perlomeno nella prima parte. Ora, però, come confermato dallo stesso calciatore, la condizione sembra essere tornata quella ottimale e il classe '97 si appresta ad affrontare il finale di stagione al meglio.

"Dopo tanta panchina infatti, Gaetano è diventato una specie di intoccabile. Dall’Atalanta (in Coppa Italia) all’Inter, sono otto le gare consecutive giocate dal primo minuto. Una continuità mai vista fino a ora e che si spiega (anche) con la volontà del club (e del mister) di chiarirsi le idee in vista del futuro. Il riferimento è a quel contratto in scadenza nel 2024 e a una decisione che, per evitare un nuovo caso Vlahovic (in negativo, stavolta), dovrà esser presa per forza entro la prossima estate. Da parte sua, del suo nuovo agente (Alessandro Lucci), ma anche della società. In questi ultimi mesi di stagione insomma, la Fiorentina vuol capire se vale la pena fare uno sforzo per convincerlo a rinnovare (facendone uno dei pilastri sui quali continuare a costruire) o se, al contrario, mettersi in attesa di eventuali offerte". Al momento non ci sono incontri fissati a breve ma, in ogni caso, le prossime gare saranno decisive per il futuro del numero 10.