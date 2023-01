Castrovilli e Sottil ancora ai box: Cabral recupera?

La Fiorentina si sta preparando in vista della partita di domenica contro la Lazio. I viola sono reduci da due sconfitte consecutive (contro Roma e Torino) e devono provare a reagire, nonostante un avversario forte e in grande forma. Ecco perché domenica servirà una grande Fiorentina per provare a ottenere un risultato positivo. Per i viola, come scrive La Nazione, tornerà a disposizione Dodo, dopo aver scontato la squalifica ricevuta contro la Roma. Il terzino brasiliano si giocherà una maglia da titolare con Venuti. Saranno assenti, invece, Castrovilli e Sottil, ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni. L'esterno è alle prese con allenamenti personalizzati sul campo mentre il centrocampista sta facendo terapie. Segnali incoraggianti per Quarta e Cabral. Il difensore argentino si allena in gruppo da una settimana, dunque torna a disposizione e presto potrebbe impensierire Igor in un eventuale ballottaggio difensivo. Ieri si è allenato in gruppo anche Cabral, che dunque sembra aver smaltito l’infortunio muscolare accusato 20 giorni fa.