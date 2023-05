Castrovilli e quel dibattito continuo: intanto lui esprime qualità e gol

Il centrocampista viola è stato continuo nella manovra e determinante in zona gol, aspetto non così ricorrente nei compagni di reparto. Mentre il dibattito sulla posizione ideale del centrocampista prosegue

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Gaetano Castrovilli. Nella gara di ieri è stato il migliore, gestendo alla perfezione il gioco della Fiorentina. Il centrocampista viola è stato continuo nella manovra e determinante in zona gol, aspetto non così ricorrente nei compagni di reparto. Mentre il dibattito sulla posizione ideale del centrocampista prosegue (ieri è stato nuovamente schierato davanti alla difesa con Duncan) la prestazione con i friulani restituisce un Castrovilli rigenerato che trova ancora l'appuntamento con il gol. Basta andare a vedere la gara con la Sampdoria o con il Lech Poznan per vederlo festeggiare. Il numero 10 si conferma il valore aggiunto della rosa di Italiano.