Castrovilli è pronto, ma niente rischi: Italiano vuole un 10 al top

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su Castrovilli e sul suo rientro in campo. Il centrocampista sta bene, continua a lavorare e ha testare il campo in allenamento. Italiano lo considera l'arma in pià del gennaio viola e non vuole correre rischi: