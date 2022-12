Castrovilli e il suo ritorno speciale, intanto spunta la data del rientro

Gaetano Castrovilli ha avuto un 2022 non semplice. Repubblica parla del suo calvario dopo l'infortunio e del suo rientro. Il ragazzo pugliese, stava trovando continuità quando è arrivata la "lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro". Castrovilli non ha mollato. Tanti i mesi di riabilitazione, e di allenamenti da solo. Poi il matrimonio con Rachele Risaliti. Infine i primi allenamenti col gruppo. La data del suo rientro potrebbe essere quella della partitella in famiglia, contro la primavera. Il quotidiano però evidenzia come il numero 10 viola non potrà essere subito al 100%. Ci vorrà tempo e pazienza per vederlo al top. Ma lui ha messo nel mirino la prossima partita, la numero 100 in maglia Fiorentina. Chissà se avrà pensato anche alla nazionale?