Castrovilli e i dubbi sul rinnovo: la Premier bussa alla porta

Un passo avanti, poi uno indietro. L’estate di Gaetano Castrovilli è stata un po’ così, con un rinnovo del contratto che ancora non è arrivato. Come sottolinea La Nazione le parti continuano a trattare pur rimanendo sostanzialmente sulle proprie posizioni. Il centrocampista vorrebbe uno stipendio da big della rosa (circa 2,5 milioni a stagione) mentre la Fiorentina si ferma alla soglia dei 2. Solito mezzo milione che balla ormai da diverse settimane. Uno strappo però non conviene a nessuno .

Alle porte c’è una stagione importante per la Fiorentina e per lo stesso calciatore. Se è vero che il club vuole ripercorrere nelle coppe la strada dello scorso anno e migliorare l’ottavo posto in campionato, è altrettanto vero che dopo il grave infortunio al ginocchio ed il lungo stop, quella che arriva è la stagione del rilancio totale per il numero 10 viola. Gli ultimi mesi sono serviti per riprendere confidenza con campo, contrasti duri e ritmo partita. Gaetano ha risposto bene, il ginocchio anche. Passato anche il timore di forzare in certe situazioni, a cose normali dovrebbe essere la chiesa al centro del villaggio viola. Nelle rotazioni organizzate di Italiano il centrocampista pugliese è ben presente. Mezzala nel 4-3-3, all’occorrenza mediano nel 4-2-3-1 oppure in veste di jolly offensivo. Le qualità gli permettono di osare, il tecnico vuole che segni di più. Che sia più decisivo sotto porta. Nel corso di questa pre-season lo si è visto spesso anche da 10 puro. Un trequartista che Italiano sta spronando di continuo. Chiaro che quel ruolo abbia un padrone difficile da scalzare (il riferimento è ovviamente a Bonaventura) ma l’impressione è che a livello tattico Italiano lo voglia un po’ più vicino alla porta rispetto al recente passato. Le parti restano comunque tranquille sul tema rinnovo. La Fiorentina si è sempre detta serena sull’argomento, così come l’entourage del calciatore.