Quella di venerdì per Gaetano Castrovilli è stata una serata da incorniciare, da leader vero, e non solo per l’assist e il gol che hanno indirizzato la gara verso il 3-0 finale rifilato allo Spezia. La speranza è che possa mantenere questo standard di rendimento il più possibile. Se continuerà a giocare così potrà togliere tanti problemi alla Fiorentina in questo finale di stagione. E tenere così caldo il suo nome nella lista di Roberto Mancini. L’Europeo è vicino, ricorda l’edizione di oggi di Repubblica Firenze, le scelte del ct non sono state ancora fatte e le chances di una convocazione sono ancora lì dietro l’angolo. E quindi anche questo sarà uno stimolo ulteriore per lui, a chiudere il campionato in crescendo.

LEGGI ANCHE: Ribery tenta il nuovo recupero, ma gli interrogativi si moltiplicano