Ribery tenta il nuovo recupero, ma gli interrogativi si moltiplicano

Dopo tre partite ai box, Ribery si allena. E lo fa pubblicamente, scrive La Nazione, visto che sui social il francese dà a vedere di non starsene per nulla fermo. La stagione del numero 7 è un rebus, poche partite giocate a causa dei problemi fisici, un contratto faraonico in scadenza e l’interesse del Monza per giugno. Per il momento, però, Ribery è della Fiorentina, e sta facendo di tutto per tornare ancora utile in campo. L’interrogativo è questo: un gol e cinque assist rappresentano un bottino all’altezza per un giocatore come lui? All’inizio della sua avventura aveva detto che sarebbe stato il biglietto vincente alla lotteria, un’affermazione che non ha trovato riscontro nei fatti e nel feeling con l’ambiente, forse troppo instabile rispetto a quello del Bayern. Però, chiude il quotidiano, non si potrà mai dire che il francese abbia fatto mancare il rispetto per la piazza.

Il Corriere Fiorentino aggiunge che tra le pretendenti c’è anche l’Hertha Berlino, ma che Ribery continua a credere nella sfida viola: semmai, il suo ruolo e il suo ingaggio verrebbero ridimensionati, da stella della squadra passerebbe a chioccia per i più giovani. La Fiorentina, si legge, non può puntare tutto su un 38enne. Intanto, all’orizzonte c’è l’Udinese, e Ribery lavora per essere in campo.