Castrovilli, contro il Braga potrebbe arrivare l’esordio in Conference League

Gaetano Castrovilli sogna una notte da protagonista a Braga , dopo la delusione della rete annullata contro la Juventus che ha tolto la soddisfazione del pareggio della Fiorentina allo Stadium. Adesso il centrocampista vorrebbe essere protagonista, mettere da parte tutte le sofferenze, i sacrifici, ed esordire alla grande in Conference League. La sua condizione è buona, come confermato ieri in conferenza stampa dallo stesso giocatore.

Dopo il lungo infortunio, Castrovilli si è riaffacciato al campionato a gennaio contro il Monza, il Sassuolo e la Roma prima del nuovo stop che lo ha costretto a saltare le sfide con Torino, Lazio e Bologna. Infine il nuovo “debutto” con la Juventus in trasferta con la gioia del rientro, ma senza quella del gol. In totale ha collezionato 82’ in serie A a cui se ne aggiungono 7’ in Coppa Italia. Stasera in Europa cerca il pacchetto completo con tante soddisfazioni e un motivo in più per brindare, domani, ai suoi 26 anni. Fonte Corriere dello Sport-Stadio