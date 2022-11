Castrovilli, conto alla rovescia. Potrebbe debuttare già nelle amichevoli

Un ginocchio letteralmente "spappolato", ma a tempo di record Castrovilli vede la luce in fondo al tunnel. Il count down verso il rientro

Il professor Mariani confessò di non aver mai visto un ginocchio ridotto così, ma 225 giorni dopo resta solo il ricordo, il dolore e il percorso di fisioterapia e palestra. Gaetano Castrovilli è tornato a vedere la luce, grazie anche alla sua mental coach Nicoletta Romanazzi, che ha aiutato il n° 10 viola a vivere questo infortunio di petto, senza mai spaventarsi e lavorando sodo al Centro Sportivo. Come scrive il Corriere Fiorentino, l'appuntamento è fissato per il 4 gennaio, quando al Franchi arriverà il Monza: il recupero procede spedito e la convocazione potrebbe non stupire. Il ritorno in campo a pieno regime dipenderà invece dalle risposte che darà il ginocchio, ma sia Mariani che i fisioterapisti si dicono stupiti per le sue condizioni.