Castrovilli continua ad essere desiderato, ma Juve e Inter non cambiano l'(insufficiente) offerta

Tuttosport torna a parlare di Gaetano Castrovilli in ottica mercato, con Inter e Juventus pronte ad avanzare offerte per il talento pugliese. Detto dell’offerta bianconera di scambio con Mandragora (SCHEDA), l’Inter sembra essersi mossa e aver messo sul piatto il riscatto di Dalbert, Nainggolan oppure Gagliardini (SCHEDA). Un dettaglio in più: se a Torino dovesse tornare Pogba, allora Paratici virerebbe su Tonali (LEGGI), lasciando Castrovilli con solo l’Inter come pretendente. Sempre, aggiungiamo noi, che l’offerta si faccia seria…