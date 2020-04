Cellino trascura la Fiorentina: “Tonali? Per lui rimangono Juve e Inter, la scelta è sua”

Nell’intervista concessa oggi a Tuttosport, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato dell’obiettivo di mercato della Fiorentina (e non solo) Sandro Tonali (SCHEDA): Cellino assicura che lascerà al ragazzo la scelta sulla destinazione, ma esclude un passaggio a Milan, Roma o Napoli. “Mi piacerebbe che restasse in Italia. Rimangono Juve e Inter? Vedremo, dipenderà da Tonali. Io spero che resti in Italia e che giochi”.