Castrovilli come in un sogno: rientro, gol e lacrime

Rientro a dir poco perfetto di Gaetano Castrovilli con la maglia della Fiorentina. Come ricorda La Nazione, il centrocampista entra in campo per 15 minuti, segna il gol vittoria, Saponara gli lustra gli scarpini e scoppia a piangere dall'emozione. È vero, era il minuto 90' di una partita trascurabile, ma il ritorno in campo del numero 10 è come un regalo di Natale per la squadra di Italiano, così come per lo stesso calciatore, che ben 8 mesi dopo è tornato a calcare l'erba del Franchi.