Castrovilli, c’è un Europeo da conquistare: un nuovo inizio col Milan

Castrovilli ci prova per un posto da titolare. L’edizione fiorentina de La Repubblica accende i riflettori sul numero 10 viola, che lavora per tornare protagonista dopo la panchina precauzionale di Benevento. Per fortuna non c’è stato bisogno di rischiarlo, ma adesso Gaetano deve giocarsi tutte le sue carte per il finale di stagione e per la convocazione all’Europeo. Il Milan è la squadra alla quale ha segnato il primo gol in Serie A, nel settembre 2019, e proprio il Milan è l’obiettivo per ricominciare ad incantare. C’è bisogno anche di Amrabat, che non ha problemi di spazio in Nazionale ma che sta passando un periodo tribolato alla Fiorentina, tra noie fisiche e brutte reazioni. Dopo la partenza di Duncan, non ci sono giocatori con le sue caratteristiche in rosa, quindi Prandelli ha bisogno di poter contare su di lui, se non dall’inizio almeno a gara in corso contro i rossoneri. Anche Biraghi sembra arruolabile. La stanchezza post impegno europeo è il punto debole da azzannare per uscire vincitori domenica.