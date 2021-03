Castrovilli-Biraghi, zero chance di andare agli Europei

Nessun giocatore viola farà parte della spedizione di Roberto Mancini per gli Europei che si disputeranno questa estate. La sensazione è questa – scrive il Corriere Fiorentino – visto che i due “violazzurri” durante le sfide contro Irlanda del Nord e Bulgaria non sono andati nemmeno in panchina. Ad oggi Biraghi ha due concorrenti davanti (Spinazzola ed Emerson Palmieri) che il ct preferisce al viola, autore di un’annata in chiaroscuro e che nelle ultime settimane ha addirittura perso il posto da titolare.

Per Castrovilli il problema è invece la folta concorrenza. Da anni l’Italia non aveva così tanti centrocampisti di qualità tutti racchiusi nella stessa generazione: Barella, Jorghinho, Verratti, Locatelli e Pellegrini sono certi del pass, mentre il n° 10 viola se la dovrà vedere con Sensi, Cristante, Mandragora, Pessina e… Zaniolo, prossimo al rientro dopo l’ennesimo infortunio al crociato. Le sue chance sono comunque bassissime, visto che dopo l’esordio nel novembre 2019 con la Bosnia e altre convocazioni Gaetano non ha più indossato l’azzurro.

