A Iachini serve il vero Ribery per lo sprint finale

Franck Ribery è il leader ed il trascinatore di questa Fiorentina, e lo dimostra anche il grande impegno che quotidianamente mette negli allenamenti. Come racconta il Corriere dello Sport, Iachini sa che tanto del futuro dei viola passa proprio dal numero 7, che nella scorsa stagione fu decisivo, e in questa non riesce ad esprimersi ai suoi livelli. Il francese si allena tanto, come testimonia sempre su Instagram, e con Iachini ha un grande rapporto, la scintilla potrebbe essere nuovamente scattate, quella che serve per tirare fuori la Fiorentina dalle zone calde della classifica.