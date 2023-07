Castrovilli aspetta la Fiorentina e chiede delle certezze, ma vuole il rinnovo

Gaetano Castrovilli e la Fiorentina, una storia che sembrava dover andare avanti senza frizioni. E invece il rinnovo stenta a decollare, la prossima settimana sarà importante. Con l'inizio del ritiro al Viola Park. I contati tra le parti ci sono stati, ma niente accordo. Le discussioni riguardano il ruolo che Castrovilli vorrebbe nella Fiorentina. E le divergenze economiche, che si attesterebbero sui 500mila Euro, anche se con i bonus è una distanza colmabile. Il 10 si aspetta un segnale dalla società. Anche perchè è rientrato bene dall'infortunio. E ha sempre dimostrato dedizione, è rimasto a Firenze per un'altra settimana dopo la fine della stagione per allenarsi al meglio. Il ragazzo ha voglia di rinnovare, è una sua priorità. Molto dipenderà anche da cosa Italiano vorrà pr lui, dal ruolo in cui lo impiegherà. per il tecnico viola Castrovilli è stato un jolly. E forse il pugliese spera in una stabilizzazione del ruolo. Fonte La Repubblica