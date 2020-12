Castrovilli accelera: vuole tornare leader in viola e convincere Mancini

Gli sono bastate undici partite di Serie A per guadagnarsi la chiamata azzurra, adesso l’obiettivo del 2021 è guadagnarsi una maglia per l’Europeo. Gaetano Castrovilli cerca la definitiva consacrazione, ma questa stagione per lui è stata sicuramente più difficile rispetto a quella d’esordio in Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport- Stadio, il n° 10 viola era chiamato a confermarsi dopo lo stupore suscitato un anno fa, mentre invece ha ricevuto qualche critica che non lo ha comunque demoralizzato, anzi. Castrovilli resta il miglior marcatore della stagione viola – anche se non segna da due mesi – e con la Juve è tornato decisivo: espulsione procurata e gol sfiorato. Le big lo hanno messo nel mirino anche se quest’anno non ha sempre giocato su standard d’eccellenza, adesso l’obiettivo è decollare in maglia viola per sperare in una chiamata di Mancini.

