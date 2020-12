Occhio all’idea-scambio: può arrivare Nzola dello Spezia?

La Nazione in edicola oggi lancia una nuova pista di mercato. Protagonista in uscita: Kouamé, che sta diventando sempre più uomo-mercato, e che dopo i contatti con Leeds e una mossa del Torino avrebbe attirato gli interessi dello Spezia. L’idea della Fiorentina, allora, è stata di provare a intavolare uno scambio di prestiti con Mbala Nzola, attaccante che piaceva molto agli scout viola già nella scorsa stagione. Rimangono vive, comunque, le altre due piste, specie per la convinzione degli inglesi e per il riscatto sostanzioso che garantirebbero i granata.

Tutto il mercato della Fiorentina, passo dopo passo