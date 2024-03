Castrovilli a caccia dei primi minuti. Al Milan il suo primo gol in A

C'è un giocatore viola che punta a tornare prezioso per il rush finale di stagione. Parliamo di Gaetano Castrovilli, tornato fra i convocati di Italiano per Fiorentina-Milan per la seconda volta in stagione dopo il lungo infortunio. Complice la squalifica di Bonaventura, il centrocampista spera di mettere nelle gambe i primi minuti stagionali.