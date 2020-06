Castrovilli/2: “Ribery fenomeno, ci riempie di consigli. Chiesa? Sarebbe bello crescere assieme”

Intervistato da Tuttosport (LEGGI QUI la prima parte della chiacchierata), Gaetano Castrovilli ha raccontato aneddoti e curiosità, sulla Fiorentina e non solo. A partire da Franck Ribery: “E’ un fenomeno sotto tutti i punti di vista, uno straordinario leader. Ogni giorno riempie me e il resto dei compagni di tantissimi consigli. Per me già vedere come si muove in campo mi aiuta a migliorare tatticamente e tecnicamente“. E anche gli obiettivi sono chiari: “Sarebbe bello poter disputare una finale europea con la Fiorentina o partecipare a un torneo importante con la Nazionale“.

Castrovilli non è… solo: Zaniolo, Tonali, Pellegrini e Barella sono il futuro della Nazionale, ma come dichiara il n° 8 viola questa generazione di centrocampisti dalle grandi potenzialità deve ancora crescere e lavorare. In questa generazione c’è anche Federico Chiesa: “Resterà? Sono decisioni che riguardano la società e Federico. Posso dire che Chiesa è un grande calciatore e sarebbe bello continuare a crescere assieme“. Lui intanto non ha dubbi: “Commisso, Barone, Pradè e tutto il club stanno lavorando con grande impegno e soprattutto hanno grandi ambizioni“. E grande ambizione ce l’ha anche il giovane Gaetano, dalla capacità realizzativa ancora “da affinare, ma penso di poter crescere” ai modelli da seguire in campo: “Mi piace molto De Bruyne, ha una capacità di verticalizzare e mandare i compagni in porta fuori dal comune, Modric con la sua pazzesca visione di gioco, l’eleganza di Isco ma anche Kroos e Arthur“.