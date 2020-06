Castrovilli/1: “Tanto talento, ma sprechiamo troppo. Futuro? Sono legatissimo a Firenze”

Intervistato da Tuttosport, Gaetano Castrovilli si racconta a 360° dopo i mesi di stop forzato che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco: “In questi mesi mi è mancato molto giocare una partita vera. Ma soprattutto mi manca non avere i nostri tifosi al nostro fianco“. Contro il Brescia è arrivato l’ennesimo pareggio, il 10° dall’inizio del campionato: “Al momento abbiamo un buon vantaggio rispetto a chi sta in fondo, stiamo bene e non potremo che crescere“.

Anche perché se il talento il casa viola non manca, le reti stentano ad arrivare: “In effetti siamo bravi a creare gioco ma, come è accaduto anche lunedì, non siamo freddi sotto porta come dovremmo“. Già a partire da quella Lazio che – dice Castrovilli – non ha solo Immobile: “Correa, Luis Alberto e Lucas Leiva sono calciatori straordinari“. E per il n° 8 quella di domani sarà la sua prima sfida all’Olimpico: “Le assenze sono pesanti ma abbiamo una rosa in grado di sopperire, sarà fondamentale sfruttare ogni occasione che sapremo creare“.

E poi un pensiero alla maglia numero 10 della Fiorentina? “L’hanno indossata campioni del calibro di Baggio e Rui Costa. Per me sarebbe un sogno portare quel numero sulle spalle“. Sul futuro invece Castrovilli chiude la porta alle big italiane riferendo che gli attestati di stima fanno piacere ma anche di essere legatissimo a Firenze e di stare bene qui dove sente la fiducia di tutti.