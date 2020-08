Castrovilli/2: “Felicissimo per Iachini. Europa? Manca poco. Lo stop mi ha penalizzato”

Di seguito la seconda parte dell’intervista de La Gazzetta dello Sport al viola Gaetano Castrovilli. Dopo aver parlato della maglia numero 10 e dei grandi ex Fiorentina che l’hanno indossata (LEGGI), si affronta più nello specifico i temi di attualità:

I tre momenti più belli del suo campionato?

“L’esordio in A contro il Napoli, non ci credevo neppure. Il gol a San Siro contro il Milan: un’emozione indescrivibile segnare alla Scala del calcio. La prima convocazione e l’esordio in Nazionale maggiore. Non avrei potuto chiedere di più alla mia prima stagione in A”.

Ha avuto una flessione nel finale…

“Credo sia quasi fisiologica, dopo tre mesi di inattività. Giocando con temperature altissime ogni tre giorni è impossibile essere al top della forma. Nelle ultime gare è andata decisamente meglio però: è stato un peccato perché prima dello stop forzato stavo davvero bene”.

Quanto manca alla Fiorentina per lottare per l’Europa?

“Credo non molto. Anche quest’anno abbiamo fatto un finale in crescendo e sono certo che con un po’ di esperienza in più e qualche innesto potremo fare davvero bene. Non dimentichiamoci che l’anno prossimo con noi avremo di sicuro Amrabat e Kouame: davvero ottimi calciatori”.

Un segreto tecnico che ha rubato a Ribery?

“A Franck bisognerebbe rubare tutto… (ride, ndr). Di sicuro l’attaccamento al lavoro, l’abnegazione assoluta in allenamento e partita. Poi lui ha una capacità di saltare l’uomo e mandare in porta il compagno impressionanti”.

Contento per la conferma di Iachini?

“Certo, felicissimo. Il mister ha lavorato sodo in un momento molto difficile e delicato, ci ha aiutato tanto e ci ha trasmesso dei valori importanti. Penso che insieme a lui potremo continuare a crescere. Il Presidente Commisso ha dimostrato ancora una volta di dare grande valore al lavoro che le persone fanno e all’impegno che ci mettono”.