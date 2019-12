Castrovilli/2: “Devo essere più decisivo, ma senza esagerare. Commisso…”

Nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport (CLICCA QUI per la prima parte) Gaetano Castrovilli parla a 360° del suo magic moment, anche se il centrocampista resta umile “ancora non riesco ad abituarmi a questa ondata di popolarità” e non pensa all’interesse delle big, tra le quali proprio l’Inter “penso solo alla Fiorentina”. L’aspetto in cui si sente di dover migliorare invece riguarda l’essere più decisivo negli ultimi metri “devo segnare più gol e servire più assist”, non a caso la partita che reputa migliore finora è stata quella con il Sassuolo, dove ha trovato il gol e servito il passaggio decisivo a Milenkovic. Non ce n’è invece una che lo ha deluso particolarmente, anche se riconosce nell’ultimo di aver esagerato nel tentativo di aiutare la squadra con azioni individuali: “Non sono errori di presunzione ma di generosità, ma ho imparato la lezione”. E la Nazionale? “E’ come vivere un sogno. A volte si avverano”. Un sogno anche il rinnovo, grazie al quale ha regalato una casa nuova a mamma Michela e papà Mario. Su Commisso invece “è una persona favolosa, è aperto con tutti e parla con il cuore”.