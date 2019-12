Castrovilli/1: “Tutto per Montella, è grazie a lui se vivo una favola. E a Ribery”

“Ricorda Gaetano che se hai bisogno di me io ci sarò sempre”. Franck Ribery è stato un simbolo, un fratello maggiore, uno da spiare in ogni suo gesto per Gaetano Castrovilli, che nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport inizia parlando dell’assenza del campione francese: “Se dovessi segnare una rete stasera o in una delle gare in cui Franck non ci sarà la dedicherò a lui”. Ma anche per Montella sono solo parole al miele: “Se non avesse ordinato alla società di non cedermi, forse sarei tornato a Cremona. Ognuno di noi ha attraversato un momento delicato nella vita. E non parlo solo di calcio. Montella ne uscirà, e io darò tutto per lui. Se sono entrato in una favola lo devo a lui”. Castrovilli inoltre crede che la Fiorentina non sia una squadra da salvezza, e per il match di stasera punta tutto su fame, cattiveria e sui dribbling di Chiesa. Anche se “dribblare è la mia passione. A volte in allenamento vado a sfidare Ribery. Lui è un artista ma con me è dura”.