Castrovilli/2: “A Chiesa posso dire solo in bocca al lupo, ognuno fa le sue scelte”

Ecco altre dichiarazioni di Gaetano Castrovilli alla Gazzetta dello Sport:

Modelli e rivali

L’Europeo è un obiettivo e Gaetano ce la metterà tutta, pur consapevole che la concorrenza è folta. Ammira molto le qualità di Pellegrini, Barella, Sensi e Tonali, non tralasciando profili stranieri come Luis Alberto e Arthur. “Il gol del 3-1 all’Udinese? No, non paragonatemi a Ronaldinho, c’è tantissima strada da fare anche solo per pensarlo”.

Chiesa e qualche considerazione sul campionato

“A Federico posso solo dire in bocca al lupo, ognuno fa le proprie scelte e io non devo giudicare”. Milan e Napoli vengono designate come possibili sorprese in campionato, mentre Juve e Inter le più attrezzate. Ma, ricorda Castrovilli, è un torneo che patisce un numero molto elevato di variabili. Il gol che sogna di realizzare? Una rete importante sotto la Fiesole.

LEGGI LA PRIMA PARTE: “DATE TEMPO A IACHINI, VEDRETE”.