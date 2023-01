Castrovilli c’è, ma parte dalla panchina. Italiano vuole gestirlo al meglio

Gaetano Castrovilli sta tornando dopo il lungo infortunio. Ora toccherà a Vincenzo Italiano gestire al meglio il centrocampista viola

Redazione VN

Contro la Sampdoria Gaetano Castrovilli ci sarà, come è giusto che sia. Perché il centrocampista è una delle piacevoli novità di questo gennaio 2023, ormai stabilmente ritrovato da Vincenzo Italiano dopo il lungo infortunio. E così anche contro la Sampdoria in Coppa Italia sarà regolarmente a disposizione, con la possibilità di accumulare altri minuti importanti dopo il quarto d'ora contro il Monza e il tempo intero con il Sassuolo. E i sorrisi non mancano, naturalmente, sia da parte del ragazzo che della società, che si è praticamente ritrovata in casa un elemento rinnovato.

Mai mollare — Castro ha sempre puntato dritto sul ritorno in campo senza lasciare nulla al caso, mostrando grande tenacia e abnegazione, facendo di tutto per tornare il prima possibile a disposizione del suo allenatore. Sarà ora molto importante gestire la voglia del ragazzo di esserci sempre, inserendolo nei momenti congeniali della partita in attesa della migliore condizione. Dall'estate in avanti, infatti, l'ex Bari ha sempre svolto allenamenti specifici ma gli manca il ritmo partita e per quello Italiano ha idea di utilizzarlo spesso ma con il giusto dosaggio.

Duttilità — Il Corriere Dello Sport oggi in edicola si focalizza proprio su questo punto, ricordando quanto uno con le sue caratteristiche diventi utile alla squadra. Può fare il trequartista, ma anche il mediano magari in coppia con Amrabat, così come il ruolo di esterno alto può intrigare. Italiano per ora lo ha utilizzato nella prima posizione, ma Castrovilli per questa Fiorentina può farsi tranquillamente in tre.