Castellacci: “Il calo di potassio una possibilità. Troppi controlli? sono giusti”

Castellacci inoltre affronta il tema dell'idoneità sportiva, evidenziando come i livelli di controllo in Italia sono altissimi. Un'anomalia congenita sarebbe stata vista nel caso, se non è così è perchè non c'è. "Noi non diamo l’idoneità laddove altri Paesi lo fanno, tanto che basta l’autocertificazione dei giocatori per scendere in campo. Questo spiega perché Eriksen non poteva più giocare per l’Inter e oggi giochi in Inghilterra"