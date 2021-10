Castagnini: “Lucca ha un tiro alla Batistuta. Ecco dove lo vedrei bene”

Renzo Castagnini parla così di Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che sta stupendo tutti a suon di gol. La Fiorentina osserva

Non sembra essere stupito Castagnini, che in un'intervista rilasciata a TuttoSport descrive l'attaccante del Pisa come "...un giocatore unico che arriverà sicuramente in una big". Non mancano i paragoni importanti "Lucca sterza e riparte. E ha un tiro potente da fermo “alla Batistuta”". Insomma il ragazzo sembra avere le caratteristiche giuste per sognare un posto da titolare nelle squadre più forti d'Italia. Chissà se sarà proprio lui il sostituito di Vlahovic anche se Castagnini non fa sorridere i tifosi viola "Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto giovane del Milan".