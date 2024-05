Cast Napoli: Italiano prende quota, Conference come biglietto da visita?

Un rapporto ormai in dirittura d'arrivo. Questa la premessa che Italiano, già da tempo, e, in particolare, nella conferenza stampa pre-Brugge, ha fatto intuire per il suo domani. Epilogo che può farsi dolcissimo, regalando a Firenze emozioni e gioie che dal 2001 mancano. Il rapporto con la squadra è forte, ma il rapporto con la società e la piazza si è visto piano piano deteriorarsi nel corso della stagione. Nonostante ciò, tra critiche ed elogi, Italiano ha conquistato la seconda finale consecutiva nelle sue sole due stagione da allenatore in Europa. Un bottino considerevole anche nella sua personale ottica futura.