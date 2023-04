Cassano indica buoni e cattivi: “Amo Pep, Tuchel, De Zerbi e… Italiano”

"Parto da un presupposto: la squadra migliore per me sarà sempre quella che col dieci schiera Lionel Messi, il giocatore più forte del mondo, fosse pure la Sanmartinese del mio amico Lele Adani. Escluso Messi, il calcio più bello e sempre in evoluzione è quello di Pep Guardiola, un genio. Quest’anno si è inventato mediano basso Stones, un centrale difensivo. Mourinho e Allegri non saranno mai neanche lontani parenti di Guardiola. Però dire Pep è quasi scontato, tra i tecnici mi piacciono anche Nagelsmann, Tuchel che mi aveva impressionato lo scorso anno, tra gli italiani De Zerbi e Italiano. Poi prenderei subito Will Still del Reims, belga, 30 anni, ottavo in Ligue 1: un fenomeno. Io amo il calcio, lo guardo, lo studio".