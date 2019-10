Casamonti sul centro sportivo: “Si ispirerà al progetto per la Cantina Antinori”

Da ieri è ufficiale: il centro sportivo della Fiorentina sorgerà a Bagno a Ripoli, su una superficie di 25 ettari. La progettazione è affidata all’architetto Marco Casamonti. Su Repubblica Firenze si legge che non sarà un centro sportivo classico, ma un ” parco verde”, con i campi sportivi separati tra loro e non uno di fianco all’altro. Sul giornale troviamo anche alcune parole dell’architetto: “Concettualmente si ispirerà al progetto che abbiamo fatto per la Cantina Antinori. Un’ambiente in cui le strutture architettoniche quasi scompaiono e prevale totalmente l’immagine verde. In linea con le più moderne visioni architettoniche, e orientate alla sostenibilità ambientale“.

COSA SUCCEDERA’ A CAMPO DI MARTE?