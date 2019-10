Centro sportivo, e adesso cosa succede a Campo di Marte? Convenzione scade nel 2022, poi…

In attesa del nuovo, sul Corriere Fiorentino si parla dell’attuale centro sportivo della Fiorentina. Pagato dal club viola, ma a tutti gli effetti di proprietà del Comune di Firenze e, insieme allo stadio, in concessione fino al 2022, con un canone annuo partito da 950mila euro e arrivato a 1,05 milioni dal decimo anno in poi. Sia per la Fiorentina che per Palazzo Vecchio c’è tempo per decidere cosa farne. Per adesso e per i prossimi tre anni probabilmente nulla cambierà, per il 2022 si prospettano due scenari: la Fiorentina potrebbe chiedere al Comune la gestione del centro sportivo e magari affittare a sua volta gli spazi; il Comune si riprende tutto o dà in gestione ad altri soggetti.