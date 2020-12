Caso Suarez, la Juventus adesso trema: ecco cosa rischia

Il caso Suarez sta portando incertezza e nuovi dubbi intorno al mondo Juventus, in particolare dopo l’apertura di un fascicolo giudiziario. Nonostante il club torinese continui a ritenere di aver operato con correttezza, alcune sanzioni potrebbero essere inevitabili e varieranno a seconda della gravità del caso. Sarà quindi la Procura federale a sancire il destino della Juventus, che in modo particolare rischia una salata ammenda e una penalizzazione in classifica. Esiste anche un caso estremo, che secondo l’avvocato Grassani, uno dei massimi esperti in diritto sportivo, potrebbe portare addirittura all’illecito sportivo e quindi alla retrocessione della squadra bianconera. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Caso Suarez, sospesa rettrice dell’Università e indagati i dirigenti della Juventus