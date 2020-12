Caso Suarez, ancora nuovi particolari: la Juventus avrebbe orchestrato false dichiarazioni

La Gazzetta dello Sport torna sullo scandalo di Perugia, dove Luis Suarez ha partecipato in estate ad un esame-farsa volto all’acquisizione della cittadinanza italiana necessaria al tesseramento da parte della Juventus. Proprio la Juve, nelle figure di Fabio Paratici e dell’avvocato Chiappero, è adesso accusata di aver organizzato false dichiarazioni con l’intento di ridimensionare, nel contesto delle indagini, il ruolo dei bianconeri nella vicenda. Due i punti in questione: le ingerenze della dirigenza torinese presso i vertici istituzionali per aggirare le pratiche e la dichiarazione di rinuncia all’affare Suarez per mancanza di tempo (cosa che non è mai stata data per certa dal Ministero). Insomma, una faccenda ancora tutta da chiarire, anche se al momento non ci sono istruttorie a carico diretto della Vecchia Signora.

