Ha fatto non poco scalpore il reportage di ieri del Corriere Della Sera, che raccontava di una Lazio che al chiuso del Centro Sportivo di Formello avrebbe disputato diverse partitelle tre contro tre agli ordini di Inzaghi. Una pratica vietatissima, specie prima del fatidico 18 maggio. Come si legge sul Corriere Dello Sport, il caso scoppiato nei confronti dei biancocelesti ha subito fatto scuola: via ai controlli degli allenamenti disposti dal Presidente Gravina. Saranno 40 gli ispettori mobilitati in tutta Italia e potranno entrare a piacimento in qualsiasi Centro Sportivo: avranno specializzazione in ambito medico e curriculum sanitario conforme per poter operare a piacimento in qualsivoglia ritiro.

Ma ora che succede? Quasi sicuramente sarà aperto un fascicolo contro la Lazio da parte della Procura Federale e al club potrebbe essere contestata la violazione dell’Art. 1 sulla lealtà sportiva, oltre che sulle disposizioni governative. Il fatto che da lunedì però dovrebbero cominciare gli allenamenti di gruppo potrebbe spingere a valutare l’intera vicenda con maggiore buon senso.

E IL MEDICO DELLA LAZIO SMENTISCE LE PARTITELLE

INTANTO CI SONO NON POCHI NODI SUL PROTOCOLLO