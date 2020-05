Partitelle in casa Lazio? Il medico smentisce: “Sarei stato costretto a dimettermi”

Ha fatto rumore il presunto svolgimento, durante gli allenamenti della Lazio, di partitelle tre contro tre vietate dal protocollo (LEGGI); il responsabile dello staff medico del club romano Ivo Pulcini ha fornito una spiegazione:

“A me non risulta – ha affermato Pulcini a Radio Punto Nuovo -. Credo ci sia una smentita ufficiale della società e inoltre parliamo di foto vecchie. Un controllo da parte mia? Io ieri non ero a Formello, ho chiesto e mi è stato detto che quella ricostruzione non corrisponde al vero e che la società avrebbe smentito. Del resto, se fosse stato vero sarei stato costretto a dimettermi”.