Caso Franchi: tutti i dubbi di Palazzo Vecchio

Repubblica Firenze si concentra sullo stop della commissione Ue ai 55 milioni di finanziamenti europei dl Pnrr assegnati per la riqualificazione del Franchi e di Campo di Marte. Per tutto il giorno - si legge - impazza la caccia al documento ufficiale da cui si evincano le motivazioni formali per cui 55 milioni di euro sono finiti nel mirino. In Palazzo Vecchio c’è chi nota che in uno dei decreti contenenti i criteri di accesso a quella particolare tranche di fondi Pnrr (i cosiddetti “ Piani integrati”) si parli di « ampie aree degradate » , e Campo di Marte certo non si può definire tale. Un altro dei sospetti che aleggia in Comune riguarda invece il possibile dubbio sulla concorrenza, il convincimento cioè che la Ue metta in discusione un finanziamento pubblico per uno stadio che poi verrà dato in concessione ad un privato.