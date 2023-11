Caso Franchi, Padovani o Empoli: dove giocherà la Fiorentina?

È una storia senza fine e, per certi versi, anche senza un inizio, almeno per ora. Lo stadio di Firenze si farà, forse, e in «un modo o nell’altro» si troveranno «le risorse» per coprirlo tutto quanto, non solo la Fiesole, anche se sulle prime verrà coperta solo quella curva. Il Sindaco spera che il Tar liberi i 55 milioni bloccati dal governo. Se non andrà così, intanto verrà coperta la Fiesole, poi vedremo per la Maratona e la curva Ferrovia. Pensiamo a una tettoia della tribuna centrale di 100 anni fa in muratura, a un’altra tettoia della Fiesole con i materiali di oggi e all’altra metà di stadio scoperto. Lo abbiamo definito il rabbercio del rabbercio e titolato la “toppa delle toppe” e su questo è difficile discutere. «Ai tifosi interessa soprattutto uno stadio nuovo, comodo e funzionale, le modalità riguardo a dove giocare vengono subito dopo». Come subito dopo? Le «modalità riguardo a dove giocare» vengono insieme allo stadio rifatto, o meglio ancora vengono prima: se non si sa dove si gioca, non si parte. Bisognava individuare lo stadio da adottare mesi e mesi fa, non perdere tempo. Calcisticamente non ha senso. O meglio, ha il senso di una perdita sotto tutti gli aspetti: