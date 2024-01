Caso Franchi, De Sinopoli: “Stufi della politica, vogliamo risposte”

Prosegue: "Sono mesi che ci sentiamo dire le stesse cose, la verità però è che soluzioni non ce ne sono. Nardella ha scartato l’ipotesi Ridolfi e parlato più volte del Padovani, ma il progetto dov’è? E perché ci siamo ridotti a questo punto? Sono tutte domande che contribuiscono allo stato d’animo attuale del tifoso. (...) La contestazione non è al Pd, nè ad altri partiti. La politica con il pensiero della curva non c’entra nulla. In Fiesole conta un colore solo, il viola. Pensi che una volta l’allora sindaco Renzi ci portò a pranzo per anticiparci il progetto Mercafir, era il 2011 e il mercato ortofrutticolo è sempre lì... È la politica di questa città che non funziona, non un singolo protagonista. Noi vogliamo che venga risolto il problema e che il tifoso non venga costretto a emigrare in Emilia o chissà dove. Non è solo una questione di soldi, si rischia la disaffezione".