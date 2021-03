Caso Astori, la Procura chiede il processo per tre imputati: accusa di falso

Inchiesta bis per la morte di Davide Astori, la Procura – si legge sul Corriere Fiorentino – ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone: il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di Medicina dello Sport di Careggi, il suo successore, Pietro Amedeo Modesti, e il medico dello sport Loira Toncelli. Sono accusati di aver falsificato un certificato medico relativo a un esame cui il capitano viola in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. L’udienza si aprirà il 21 ottobre di fronte al gup Federico Zampaoli.

Nel luglio 2017, Astori fu sottoposto dal professore Galanti a una serie di accertamenti nel centro di medicina sportiva di Careggi, l’ente che rilascia il certificato per l’idoneità agonistica. Il giocatore affrontò alcuni esami, compreso, pare, lo “strain”, necessario per valutare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco. Nel corso delle prime perquisizioni il referto non fu trovato. Spuntò a distanza di tempo. Per la Procura, sarebbe stato fabbricato falsamente solo in tempi successivi dalla dottoressa Toncelli e dal dottore Modesti. Da qui le accuse di falso. Intanto è arrivato alle battute finali il processo in abbreviato per omicidio colposo, in cui unico imputato è Galanti.